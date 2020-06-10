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Milönü 3. Sokağın asfaltı yeniledi

Belediye, Milönü Sokakların eskiyen asfaltını yeniledi.

Güncel 10.06.2020, 12:30
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Milönü 3. Sokağın asfaltı yeniledi

Yeni yol açma, kazı, dolgu ve asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Çorum Belediyesi, Milönü 3. Sokak’ta başladığı asfalt çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete sundu. Çorum Belediyesi tarafından Milönü Sokaklarda yapılan asfalt çalışmalarından mahalle sakinleri adına duydukları memnuniyeti ifade eden Nermin Çakır, “Başkanımızın sosyal medya hesaplarına mesaj yazdım ve sağ olsun mesajımı dikkate alarak hemen sokağımıza geldi. Çok geç olmadan da asfaltımızı getirdi sokağımıza. Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.” dedi.

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