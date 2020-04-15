“Milliyetçi, ülkücü hareket şehitliğin anıtı”

Kur'an'a göre şehidin mükafatı cennette, yeri gönüllerde olduğunu anlatan Karapıçak, “Türk milleti asırlar oyunca ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışıyla nice felaketlere göğüs germiş, nice badirelerin içinden çıkmıştır. Şehadeti göze almış bir insanı veya bir milleti yenecek, teslim alacak, boyun eğdirecek, taviz vermesini sağlayacak beşeri bir kudret asla yoktur.

Milliyetçi-ülkücü hareket aynı zamanda şehitler kervanı, şehitlik anıtıdır. Milliyetçi- ülkücü hareketin davası hakkın davasıdır, hakikatin davasıdır, halkın davasıdır, Allah'ın davasıdır. Bu nedenle büyüktür, yüksektir, ihlaslıdır, iradelidir, iffetlidir. Ve yine bu nedenle de Vatanı, Milleti ve mukaddesatı uğruna can veren Şehitlerimizin kalplerimizdeki yeri, gönlümüzde ki zirvesi hiç bir zaman değişmeyecektir. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin güvenliği için kahramanca mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aziz Şehitlerimizi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)