“Millilik sizin sadece dilinizde”
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP’nin, BTP’nin Kurucusu, merhum Prof.Dr. Haydar Baş’ın “Milli Ekonomi Modeli” kitabını taklit ettiğini savunarak, “İnsan bari puntosunu, rengini değiştirir. Millilik sizin sadece dilinizde.” dedi.
“Dolar niye çıktı, nasıl ve kim tarafından çıkarıldı, sonra nasıl düştü, kimler vurgun yaptı, küçük yatırımcıyı kim çarptı?” diye soran Hüseyin Baş, bu operasyonun planlı bir soygun olduğunu, ihracatçının da bu yüzden büyük kayıplara uğradığını öne sürdü.
BTP Lideri Baş, Yurttaş TV YouTube kanalında Burcu Uğur ve Atakan Sönmez’in sorularını yanıtlarken de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, ‘Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’ sözlerini değerlendirerek, “Ekonomi senin gözündeki ışıltı değil, ekonomi senin mutluluğun değil. O senin psikolojik durumun. Ekonomi nedir? Ekonomi güvendir.” dedi.
Ekonomideki yeni uygulamadan da hiçbir sonuç alınamayacağı iddiasını dile getiren Hüseyin Baş, “Neden sonuç alamayacaklar? Çünkü güven yok! Mesela bizim resmi politika faizimiz yüzde 14. Buraya yerli veya yabancı yatırımcının para getirmemesinin sebebi faizin düşük olması değil ki. Bu güven olmadığı sürece sana ne kimse para getirecek, ne de sana bir yatırım yapacak!” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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