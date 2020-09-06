“Milli servet heba oluyor”
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, kapatılan devlet hastanesi binasının artık dökülmeye başladığını, harap bir görünüm arzettiğini, etrafın ve ağaçların bakımsız olduğunu dile getirerek, eski Çorum Devlet Hastanesi’nin bir an önce açılarak halka hizmet vermesinin sağlanmasını talep etti.
Güncel 06.09.2020, 18:49
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