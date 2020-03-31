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Milli Seferberlik Kampanyası’na Muzaffer Yıldırım'dan destek

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu milli seferberlik kampanyasına 1 aylık maaşı ile destek oldu.

Milli Seferberlik Kampanyası’na Muzaffer Yıldırım'dan destek

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu milli seferberlik kampanyasına 1 aylık maaşı ile destek oldu.

31 Mart 2020 Salı 20:17
Milli Seferberlik Kampanyası’na Muzaffer Yıldırım'dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı milli seferberlik kampanyasına Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşım ile ben de katılıyorum. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağız. Gün birlik olma günü” diyerek katıldı.

Yıldırım, “1 aylık maaşımı ilçe halkımın bir yarasına merhem olsun ve kardeşlerimin ihtiyaçlarına destek olsun düşüncesiyle Oğuzlar Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Bağışladım. Tüm duyarlı hemşehrilerimin de bu kampanyaya destek olmasını bekliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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