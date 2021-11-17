Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri Çevik Büfe’de satışta

2022 yılbaşı gecesinde bu yıl tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 670 milyon 760 bin TL olacağı belirtildi. Çorum’da yıllardır Bahabey Caddesi üzerinde faaliyetlerini sürdüren Çevik Büfe sahibi Erdal Çevikgedey, Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için biletlerin satışa sunulduğunu söyledi.

Bayiler ile birlikte millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden bilet alınabileceğini belirterek yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye tutarının 120 milyon TL olacağını söyleyen Erdal Çevikgedey, bilet fiyatlarının da tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek biletin ise 30 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde ayrıca 2 kişiye 12 milyon, 10 kişiye 1.2 milyon, 40 kişiye 120 bin TL, 100 kişiye 12 bin TL, 200 kişiye 6 bin TL, 1000 kişiye 2 bin TL, 10 bin kişiye Bin TL, 40 bin kişiye 500 TL, 200 bin kişiye 300 TL, 700 bin kişiye 240 TL, 2 milyon kişiye 120 TL, 63 kişiye de 120 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere 2 milyon 951 bin 416 kişiye toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacağı bildirildi.



(Volkan SINAYUÇ)