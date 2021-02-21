Milli Emlak Müdürlüğü’nce 173 arsa ve 82 lojman satıldı

47 adet 262.923,15 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın kiraya verilerek devam eden kiralama işlemleri ile birlikte toplamda 905.452 lira kira gelirinin elde edildiği bilgisinin verildiği açıklamada, “37 adet ve 256.321,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal enerji nakil hattı, biyogaz enerji santrali, organize hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesis edilmiş olup, 239.568 lira gelir elde edilmiştir.

3.355 adet taşınmaz malın yıl içerisinde tespitleri yapılarak işgalcilerinden toplamda 547.062 lira ecrimisil tahsil edilmiştir.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yıl içerisinde 212 adet ve 54.284.062,40 m2'lik hazine taşınmazı kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsis edilmiştir.

İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi ile toplam 6 adet 167.017,49 m2 yüzölçümlü hazine taşınmazları trampa edilmiş, 17 adet ve 1.639.918,03 m2 yüzölçümlü tescil harici alan hazine adına idari yoldan tescil edilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)