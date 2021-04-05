Son Dakika

Milli Emlak, hobi bahçesi satıyor

Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Atçalı ve Türkler köylerinde bulunan ve imarda “tarımsal rekreasyon alanı” olarak işaretlenen çok sayıda taşınmazı satılığa çıkardı. 

Güncel 05.04.2021, 19:35
58
Milli Emlak, hobi bahçesi satıyor

Fiyatı 10 bin ila 170 bin lira arasında değişen taşınmazlar, 8-9 ve 12 Nisan tarihlerinde Valilik 1 Nolu Hizmet Binası 4. katta bulunan Defterdarlık toplantı salonunda açık teklif usulü ile ihale edilerek satışa sunulacak. (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@