Milli Emlak, hobi bahçesi satıyor
Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Atçalı ve Türkler köylerinde bulunan ve imarda “tarımsal rekreasyon alanı” olarak işaretlenen çok sayıda taşınmazı satılığa çıkardı.
Güncel 05.04.2021, 19:35
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Fiyatı 10 bin ila 170 bin lira arasında değişen taşınmazlar, 8-9 ve 12 Nisan tarihlerinde Valilik 1 Nolu Hizmet Binası 4. katta bulunan Defterdarlık toplantı salonunda açık teklif usulü ile ihale edilerek satışa sunulacak. (Haber Merkezi)
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