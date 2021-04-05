Milli Emlak, hobi bahçesi satıyor

Fiyatı 10 bin ila 170 bin lira arasında değişen taşınmazlar, 8-9 ve 12 Nisan tarihlerinde Valilik 1 Nolu Hizmet Binası 4. katta bulunan Defterdarlık toplantı salonunda açık teklif usulü ile ihale edilerek satışa sunulacak. (Haber Merkezi)

