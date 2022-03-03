“Milli Emlak 2021’de 41 milyon lira gelir elde etti”

Milli Emlak Müdürü Cemal İşçi, İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Mart ayı üçüncü oturumunda Milli Emlak Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar hakkında İl Genel Meclisi üyelerine bilgi verdi.

Çorum’da toplam 750 bin adet hazine taşınmazının bulunduğunu kaydeden İşçi, geçtiğimiz yıl 3 binin üzerinde taşınmazı kiraya verdiklerini söyledi. İşçi, Çorum’un bu rakamla 81 il içerisinde 22’inci sırada bulunduğunu kaydetti.

2021’de 463’ü merkezde, 74’ü de ilçelerde olmak üzere toplam 537 ihale yapıldığını, bu ihalelerden toplam 41 milyon liralık gelir elde edildiğini belirten İşçi, İl Özel İdaresi’ne ise 1 milyon 700 bin lira aktardıklarını bildirdi.

Öte yandan 63 taşınmazın kamu kurumlarına tahsis edildiğini, 35 taşınmazın ise kira ihalesinin yapıldığını kaydeden Cemal İşçi, bunlardan ise 2.5 milyon liralık gelir elde ettiklerini dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

