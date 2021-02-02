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Milli Eğitim’in filyasyon görevlilerine teşekkür

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınıyla ülke çapında mücadele son sürat devam ederken, okullarda görevli memurlar, koronavirüs tedavisi gören hastalara filyasyon hizmetleri de vermeyi sürdürüyor.

Güncel 02.02.2021, 23:02
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Milli Eğitim’in filyasyon görevlilerine teşekkür

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından kurumun filyasyon ekiplerinde görev yapan memurlarına düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi. Koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayan personele teşekkür ederek belge veren Yakup Sarı törende bir açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi:

“Eğitim camiası her bir ferdi ile her daim devletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki ağır yükü hafifletmemiz gerekiyordu. Sağlık çalışanlarına gönüllü olarak verdikleri desteklerden ve özverili çalışmalarından dolayı filyasyonda görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum”

(Haber Merkezi)

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