Milli Eğitim’in ders kitapları yetersiz mi?

ÖZEL HABER -Elvan YILMAZ

*** Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıttığı ders kitapları, derslerin gereği gibi işlenmesi ve öğrencilerin sınavlarda ihtiyaç duyacakları donanımın sağlanması açısından yeterli mi, değil mi? Eğitimciler ve veliler arasında son günlerin tartışma konusu bu.

*** Bazı eğitimciler, ders kitaplarının yeterli olmadığını savunuyorlar ve hatta bir kısım öğretmenlerin, yardımcı kitap ihtiyacı duydukları bilgileri alınıyor. Yine bazı velilerin ek kitap isteğini “gereksiz masraf” gibi değerlendirdikleri de edinilen bilgiler arasında.

*** Bilgisine başvurduğumuz Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet İnan ise, “Milli Eğitim’in kitapları yetersiz olduğu için kaynak kitap alınması gerekir” diyen öğretmenler ve bu uygulamanın görüldüğü okullar hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

*** Ama, “Kitaplar gerçekten yetersizse, çocukların gereği gibi yetiştirilememesinin sorumlusu kim olacak?” sorusu şimdilik cevapsız görünüyor.

2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı ile birlikte dağıtılan okul kitaplarının yeterli olup olmadığı şu günlerde yeniden tartışılmaya başlandı.

Çorum’un bazı okullarında öğretmenlerin, öğrencilerin daha fazla kaynaktan yararlanması amacıyla ilave yardımcı kitaplar istedikleri, bazı velilerin ise bunu “gereksiz masraf” olarak görüp karşı çıktıkları öğrenildi. Yine bazı öğrenci velilerinin de, çocuklarının kaliteli bir öğrenim görebilmeleri bakımından, yardımcı kaynak kitap konusuna olumlu baktıkları bilgisi alındı.

Bazı eğitimciler, MEB’in dağıttığı ders kitaplarını yeterli bulmadıklarını, ön hazırlık amaçlı yardımcı kitapların çocuklara destek olduğunu savunuyorlar. Bilgisine başvurduğumuz Çorum Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan ise, bunun “yasak” olduğunu söylüyor.

ÖĞRENCİNİN BAŞARISI İÇİN…

MEB’in kitaplarının tek başına yeterli olmamasını ve yardımcı kitap ihtiyacı duyulmasını doğal karşılamak gerektiğini belirten eğitimciler, şu görüşleri dile getirdiler:

“Milli Eğitim’in dağıttığı ders kitaplarının konu anlatımları, örnek çözümleri, alıştırmaları, ciddi sınavlara hazırlanan öğrenciler için yeterli mi, buna bakmak gerekir. İşini ciddi yapmaya çalışan öğretmenlerin, müfredatın işlenmesinde ders kitaplarını yeterli görmemeleri son derece doğal.

Bu sene merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilere, ders kitaplarında örnek çözümlerin azlığından dolayı bol bol test tavsiye ediliyoruz. Şunu kabul edelim okullar müfredatı, daha kısa ve yeterli örnekler çözülmeden işliyor. Yardımcı ders kitaplarında, öğrencinin anlamakta zorlandığı bir takım konular, daha güzel ve açıklayıcı şekilde anlatılmaktadır. Daha çok örnek soru çözülmektedir.

'Yardımcı ders kitaplarıyla veliler soyuluyor' söylemleri bütün bu gerçekleri görmeden yapılmış değerlendirmelerdir. Bırakın da çocuklar, yardımcı ders kitaplarıyla, dershanelerle konuları daha iyi öğrenmeye devam etsinler. Yoksa okulların eğitim kalitesi ve ders kitaplarının sınırlarıyla, çocukların eğitiminin tam olarak gerçekleşmesi mümkün olamayacaktır.”

ÖN HAZIRLIK KİTAPLARI YASAK

Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet İnan ise, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin "Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar" başlığı altında yer alan 37. maddesini hatırlatarak, ‘Milli Eğitimin kitapları yetersiz olduğu için kaynak kitap almak zorundasınız’ diyen öğretmenlerinin kendilerine bildirilmesini, öğretmen ve bu uygulamanın yapıldığı okullar hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

İnan, “Yönetmelik dışı bir uygulama. . Bütün öğretmenlerimize kesinlikle okul kitaplarının yerine kullanılmak üzere kaynak alınmaması konusunda uyardık. Hiçbir şekilde veliye yaptırım uygulamak mümkün değildir. Milli Eğitim kitapları yerine başka kitaplardan ders işlemek söz konusu dahi olamaz” dedi.