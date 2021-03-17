Milli Eğitim’e akreditasyon 

2021-2027 yılları arasında uygulanacak Erasmus+ programı için yapılan akreditasyon başvuruları sonuçları dün Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandı. Bu kapsamda, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “okul eğitimi” alanında akreditasyon almaya hak kazandığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “2021-2027 yılları arasında uygulanacak Erasmus+ programı kapsamında ilimizden ortalama olarak 60 öğretmen ve 750 öğrenci 34 AB ülkesinde eğitim ve yapılandırılmış kurs faaliyetlerinde yer alacağı belirtildi. 5 yıl için bütçe büyüklüğümüz ortalama 2.187 Milyon Euro olacak” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

