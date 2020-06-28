Milli Eğitim’den Vefa Gönüllülerine teşekkür belgesi

"Yaşlılara sahip çıkmak ve onları korumanın inanç, kültür, gelenek ve göreneklerin bir gereği olduğunu dile getirdi. Yaşlıların duasını almanın herkes için ayrı bir önem ve değer taşıdığını belirten Sarı, “Onlar ailelerimizin ve toplumumuzun bereketidir" dedi. Sarı, il merkezi ve tüm ilçeler de dâhil olmak üzere 657 gönüllünün 65 yaş üstü büyüklere hizmet ederek toplamda 17.526 işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.(Haber Merkezi)