Milli Eğitim’den Vefa Gönüllülerine teşekkür belgesi
Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İçişleri Bakanlığınca valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına katılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeksizin birçok öğretmen, idareci ve personel gönüllü olarak görev aldığını belirterek bu çalışmalarda görev alan öğretmen, idareci ve eğitim çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.
Güncel 28.06.2020, 18:11
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"Yaşlılara sahip çıkmak ve onları korumanın inanç, kültür, gelenek ve göreneklerin bir gereği olduğunu dile getirdi. Yaşlıların duasını almanın herkes için ayrı bir önem ve değer taşıdığını belirten Sarı, “Onlar ailelerimizin ve toplumumuzun bereketidir" dedi. Sarı, il merkezi ve tüm ilçeler de dâhil olmak üzere 657 gönüllünün 65 yaş üstü büyüklere hizmet ederek toplamda 17.526 işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.(Haber Merkezi)
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