Milli Eğitim’den robotik kodlama çalıştayı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından robotik kodlama çalıştayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, teknolojinin gelişimi ile tükenen toplumun artması manevi ve milli değerlerimizin ön plana çıkartılması ve 8TEM çalışmalarının planlı olarak ilkokuldan başlayarak tüm eğitim kademelerinde ilerleyebilmesi ışığında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alanında duayen eğitmenler ile robotik kodlama çalıştayı düzenlendiği ifade edildi.

“Teknolojinin günümüz dünyasında çok hızlı ilerlemesi, hatta yeni doğan bebeklerin teknolojinin içerisinde doğması söz konusu olduğundan, milli ve manevi duygularla, tüketen toplumlardan çıkarak, üreten bir toplumun parçası olmak elzem bir hal almıştır” denilen açıklamada; “Robotların ve teknolojik ürünlerin hayatımızda büyük yer almasıyla teknoloji üretimi kodlaması ve tasarımı yarının Çorumlu gençlerin elinde olmasını sağlayacak fikirlerin paylaşıldığı çalıştayımızda pratik çalışmalar ile destekleyerek üretim toplumun da söz sahibi olmaya karar verdik” görüşüne de yer verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

