Milli Eğitim’de eTwinning ödülleri sahiplerini buldu

Buharaevler Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tören Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İletişim Daire Başkanı Emrullah Uzun, Ulusal Destek Servisi Etkinlik Yöneticisi Turan Göre, İçerik ve Eğitim Sorumlusu Ertan Kocabaş ile şube müdürleri ve çok sayıda davetlinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Konuşmasında YEĞİTEK Daire Başkanı Emrullah Uzun ve Ulusal Destek Servisi yetkilileri Turan Göre ve Ertan Kocabaş'a desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileten Abdullah Kodek; eTwinning çalışmalarının ilimizde proje tabanlı öğretimin yaygınlaşmasında anahtar bir rol oynadığını, eğitim kurumlarında proje kültürünün gelişmesinde eTwinning faaliyetlerinin diğer tüm projelere de zemin teşkil ettiğini vurgulayarak eTwinning projeleri yürüten öğretmenlere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Çorum'un eTwinning projelerinde gösterdiği başarının altını çizen Emrullah Uzun kendisi için bu anlamda şehrimizin özel bir yeri olduğunu belirterek “Ülkemiz eTwinning projelerinde Avrupa'da açık ara önde olup bunun en büyük sebebi siz değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıdır. Proje yürüten öğretmen 'rahatsız' öğretmendir, rahatına düşkün değildir” diye konuştu.

Programa emeği geçen ve ilimizdeki eTwinning çalışmalarını organize eden eTwinning İl Koordinatörü Yelda Kuşcu Kılıçarslan ise; “İlimizdeki çalışmalarımızı her daim destekleyen, değer veren İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'e tüm öğretmenlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca etwinner'larımızı yalnız bırakmayan, katılımlarıyla Çorum eTwinning ailesini onurlandıran Ulusal Destek Servisi ekibimizle olmanın da mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Geçen yıl ödül alıp markalaşan okul yöneticilerimiz, okullarımız ve öğretmenlerimiz hem nicelik hem nitelik anlamında sergiledikleri örnek çalışmalarla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlere çok büyük bir heyecan ve onuru yaşatmıştır” diyerek günün öğretmenler ve öğrenciler açısından önemine dikkat çekti.

Kılıçarslan, öğrencileri için türlü fedakarlıklar yapan tüm öğretmenlere, kendisi, Ulusal Destek Servisi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tebrik ve teşekkürlerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

