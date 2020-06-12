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Milli Eğitimde e-konferans toplantıları devam etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı e-konferans toplantılarına devam etti.

Güncel 12.06.2020, 19:00
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Milli Eğitimde e-konferans toplantıları devam etti

"Öğretmen Buluşmaları" kapsamında Çorum Merkez ve ilçelerde görev yapan 7200 öğretmenimiz ile üç haftalık bir sürede 24 grup halinde e-konferans toplantıları gerçekleştiren Sarı, merkezde görev yapan ilkokul öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, lise öğretmenleri ve Özel Eğitim Kurumlarında görev yapan öğretmenler ile görüşerek uzaktan eğitim süresince yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verip uyarılarda bulundu. (Haber Merkezi)

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