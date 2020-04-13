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Milli Eğitim "Psiko-Sosyal Destek Analiz Çalışması" başlattı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, içinde bulunulan uzaktan eğitim döneminde 1-12. sınıf öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinden psikolojik olarak etkilenme durumlarını, ailelerinin kullandıkları başa çıkma mekanizmalarını, öğrencilerin travma algılarını değerlendirmek için iki ayrı Google-Form oluşturduklarını dile getirdi.

Milli Eğitim "Psiko-Sosyal Destek Analiz Çalışması" başlattı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, içinde bulunulan uzaktan eğitim döneminde 1-12. sınıf öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinden psikolojik olarak etkilenme durumlarını, ailelerinin kullandıkları başa çıkma mekanizmalarını, öğrencilerin travma algılarını değerlendirmek için iki ayrı Google-Form oluşturduklarını dile getirdi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 20:09
Milli Eğitim "Psiko-Sosyal Destek Analiz Çalışması" başlattı

Bu formlarla Çorum’da eğitim alan öğrenci ve velilerinin travma algıları ve kullandıkları psikososyal destek biçimleri hakkında alan taraması hedeflendiğini belirten Sarı, çalışmanın yayınlandığı ilk 2 günde 2500’e yakın form doldurulduğunu, bunun da yaklaşık 7500 öğrenci ve anne-babaya iki gün gibi kısa bir sürede ulaşıldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Bu çalışmanın tamamen gönüllük esasına dayalı olduğunu dile getiren Sarı, çalışmada kullanılan ölçekler için uzmanlardan izinlerin alındığını ve ölçeklerin sistem üzerinden kullanılacağını belirtti.

Sarı, “Sistem üzerinden kullanılacak ölçeklerde 1-6. Sınıf Öğrencilerde Travma Süreci Değerlendirmesi: Kişisel Bilgiler Formu, Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Formu, Travma Sonrası Büyüme Envanterinden oluşmaktadır. Bu form tamamen velinin doldurduğu bir form olacaktır. Anne ve babaların ayrı ayrı dolduracağı kısa ölçeklerden oluşmaktadır.

Sistem üzerinden kullanılacak diğer ölçekte 7-12. sınıf öğrencilerde travma süreci değerlendirmesi: Kişisel bilgiler formu, travma sonrası stres bozukluğu kısa ölçeği, travma ile başa çıkma algısı ölçeğinden oluşmaktadır. Bu form öğrencinin ve velinin beraber doldurduğu bir form olacaktır. Anne ve babaların ayrı ayrı dolduracağı kısa ölçeklerden oluşmaktadır. Form sonuçları hem grafikler, hem istatistiksel olarak alınabilmektedir. Bu çalışmamızla ilimizde eğitim alan öğrenci ve velilerinin travma algıları ve kullandıkları psikososyal destek biçimleri hakkında alan taraması yapılarak rehberlik servislerince daha etkili ve işlevsel çalışma yöntemleri belirlenmiş olacaktır” dedi. (Haber Merkezi) an"; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>İnanıyorum ki saygıdeğer halkımız bundan sonra alışverişlerini yaparken bu günleri göz önünde bulunduracak, bu zor günlerde kendilerine karşı duyarsız kalanlara gereken ekonomik ambargoyu uygulayacaklardır” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 13.04.2020 19:15
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