Milli Eğitim Personeli’ne resmi yazışma eğitimi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yürürlüğe giren Resmi Yazışma Kuralları ve İmza Yetkileri Yönergesi kapsamında; Şube Müdürü Arslan Arslan tarafından Milli Eğitim’de görevli maarif müfettişi, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur ve diğer personele yazışma kuralları ile imza yetkileri yönergesine uygun şekilde bilgi ve belge akışını sağlıklı, güvenli ve gizlilik esasına göre yürütmesini sağlamak amacıyla "Resmi Yazışma Kuralları ve İmza Yetkileri Yönergesi Eğitimi" verildiğini belirtti.

Sarı yaptığı açıklamada "Müdürlüğümüz personelinin tamamı dört gün boyunca gruplar halinde Resmi Yazışma Kuralları ve İmza Yetkileri Yönergesi Eğitimi alacaktır. Gerçekleştirilen programlarla personelimizin günümüz koşullarına uygun yetişmeleri, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlarına sahip olmalarını sağlamış oluyoruz. Sürekli değişen ve güncellenen mevzuatlar karşısında tüm paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için personelimize yerinde eğitimle destek olmaya devam edeceğiz. Belli bir plan çerçevesinde eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi) di. Ekonomik krizde en zorlanan kesimin esnaf olduğunu belirten Mustafa Mente, “Esnafa destek olacak politikalar üreteceğiz. Esnaf bir verimsizlik alanı olarak görülüyor bırakın ölsün onların yerine zincir mağazalar gelsin diyorlar” şeklinde konuştu. Çorum’un bir sanayi kenti olduğu kadar bir tarım kenti de olduğuna dikkat çeken Mente, “Tarımla ilgili hata yaparsanız açlık sorunu yaşarsınız. Tarım politikamızın özü rekabet gücü kazandırılması. Sanayi ile ilgili her alanda iç pazarımız Avrupa’ya açık bir halde. Yabancı firmalar da buraya gelip üretim yapıyor ancak tarımda bu yok. %200 vergi ödenen yerler var. Rekabet ortamı yapabilirsek bu kesimde büyüyecek. Amacımız iç kesimi doyurmak değil, ihracat pazarını da doyurmaktır. Ortak ekipman kullanımını teşvik eden bir yöntem benimseyeceğiz. Tarıma dayalı sanayide marka olacakları da destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)