Milli Eğitim personeli kan bağışladı
Güncel 13.01.2022, 20:45
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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
Türkiye Kızılay Derneği Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kan bağışı kampanyası yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başta olmak üzere Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve kurum personelinin ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında madalya almaya hak kazanan kişilere de beratları ve madalyaları dağıtıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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