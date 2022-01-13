Milli Eğitim personeli kan bağışladı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kan bağışı kampanyası yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başta olmak üzere Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve kurum personelinin ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında madalya almaya hak kazanan kişilere de beratları ve madalyaları dağıtıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

