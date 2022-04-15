Milli Eğitim personeli evinde “ölü” bulundu
Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden Hasret Gülsoy (32), evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocatepe İlkokulu'nda görev yapan Hasret Gülsoy'ün işe gitmemesi üzerine arkadaşları tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldı ancak ulaşılamayınca durum polise ihbar edildi.
Hasret Gülsoy'un evine giden polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gülsoy'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan otopsinin ardından merhumun cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuzeyyurt Köyü'nde topağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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