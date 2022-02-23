Milli Eğitim müfettişi emekli oldu
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerinden İsmail Erdoğan emekliye ayrıldı.
Güncel 23.02.2022, 19:42
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Çorum’da yıllardır başarıyla görev yapan ve emekliye ayrılan İsmail Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e veda ziyaretinde bulundu.
Milli Eğitim Müdürü Kodek, emekliye ayrılan Erdoğan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarı belgesi verdi. Kodek, emekliye ayrılan Erdoğan’a bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk temennisinde de bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
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