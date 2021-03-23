Milli Eğitim Müdürü Kodek görevine başladı 

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimi’ne atanmasının ardından boşalan göreve Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde uzman olarak görev yapan Abdullah Kodek atanmıştı.

Hafta sonu Çorum'a gelen Kodek, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek görevine başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Hüseyin Kır ise Kodek’e göreve başlaması nedeniyle çiçek takdim ederek, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.



KODEK’TEN İLK MESAJ

Göreve başlaması nedeniyle ilk mesajını yayınlaya Kodek, “Yaşadığımız çağda insanlık adına çok hızlı ilerlemeler ve paradigma değişimleri meydana gelmektedir. Dünyada bugün hem eğitim alanında hem de sosyal alanda toplumlara etki eden yapısal dönüşümler artık gözle görünür boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan bu değişim sürecini lehimize çevirebilmek ve ülkemizin aydınlık yarınları olan çocuklarımıza yüksek idealler sunmak ancak yapılacak gerçekçi, uygulanabilir planlar ile mümkündür” dedi.

Her dönemde bir önceki sürece göre gelişen ve daima ileriye yürüyen Türkiye'nin her alanda var olabilmesi için tüm kademelerde geleceğe yönelik çalıştıklarını kaydeden Kodek, “Biliyoruz ki geleceği inşa etmek ve toplumu şekillendirmek ancak eğitim politikalarının sağlıklı bir şekilde planlanması ve gençlerimize uygun şekilde aktarılması ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak büyük ideallere sahip olduklarını dile getiren Kodek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Mensubu olduğumuz medeniyet tasavvurumuz vesilesiyle küresel hedefler tayin etmek gerektiği elbette açıktır.

Yeni ufuklara doğru yol almak, hepimizin mecburi güzergâhı olmalıdır. Bu anlamda ülkemizin ekonomik ve teknolojik olarak ulusal ve uluslararası alanda kalkınmasında büyük rol oynayan eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, esasen bir zorunluluk haline gelmiştir.

İlimiz için belirlenen yol haritamızda 2023 hedeflerine hep birlikte koşacağız. Bu süreç sonunda tasavvur edilen gençlik hedefimiz ise; dünyanın gelişimini takip eden, teknolojik ve teknik yeniliklere açık, girişimci, değerlerimizi özümsemiş, insanlığın sorunlarına duyarlı, ufku geniş, estetik bakış açısına sahip, mutlu, geleceğin becerileriyle donanmış nesiller yetiştirmektir.

Sosyal açıdan uyumlu ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır. Çocuklarımızı proje odaklı düşünmeye sevk eden eğitim uygulamalarının faydası da yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır. Çünkü üretime dayalı olan ve somut çıktılar sunan proje odaklı eğitim yaklaşımları, kalıcı dönütlerle ülkemize katkı sunacaktır. Çocuklarımızın teknolojiyi bilmeleri ve yeni projelerle ülkemiz yararına üretimler yapma potansiyeline sahip olmaları, geleceğimiz için hayati önemdedir.

Bu doğrultuda emeği geçen tüm eğitim camiası çalışanlarına ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İlimiz için planladığımız hedeflerin muktedir şekilde hayata geçmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.” (Haber Merkezi)