Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, usta öğreticilerle biraraya geldi

Milli Eğitim Müdürü Sarı, il genelinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezleri’nin açmış olduğu kurslarda görev yapan usta öğreticileri, Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Hamza Kalınsızlıoğlu ve Halk Eğitim Merkezi müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yakup Sarı, “Salgın döneminde hiçbir ücret talep etmeden, ülkelerin maske tedarik etmekte zorlandığı o günlerde büyük bir özveri ile sağlık çalışanlarımız ve diğer kurumlar için maske dikerek destek olan usta öğreticilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler toplumun her kesiminden, her yaş grubuna hitap eden bir mevkidesiniz. Bu yüzden sizler bizim için her konuda kıymetlisiniz. Halk eğitim merkezi yöneticilerine, usta öğreticilerimize tekrardan teşekkür ediyor, çalışmalarınızdaki başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Toplantıda Hamza Kalınsazlıoğlu da salgın tedbirlerini de göz önüne alarak kurslarda uyulması gereken hususlarda uyarılarda bulunarak, usta öğreticilerin yapması gerek iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

(Haber Merkezi)