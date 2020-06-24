Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı asaleten atandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha önce Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Yakup Sarı atandı.

Hatırlanacağı üzere Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz görevden alınırken, yerine 11 Aralık 2019 tarihinde geçici olarak Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı atanmıştı. Yakup Sarı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile asaletin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

YAKUP SARI KİMDİR?

1965 yılında Çorum Osmancık´ta doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinin ardından Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak üç yıl görev yaptı.

2008 yılında ise Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevine getirildi. 2012-2016 yılları arasında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Görevini yürüten Yakup Sarı, 2016-2019 yılları arasında Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü. 11.12.2019 tarihinden itibaren Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yakup Sarı, evli ve üç çocuk babasıdır”

(Haber Merkezi)