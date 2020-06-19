Milli Eğitim Müdürü Sarı’dan yılsonu mesajı

Eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle öğrencilere de seslenen Sarı şunları dile getirdi:

“Ne yazık ki bu sene karne heyecanını sanal olarak yaşayacağız. Sizlere sarılamama, hele o yüzünüzdeki gülümsemeleri görememek büyük bir kayıp. İnşallah doyasıya sarılacağımız günler de gelecektir.

Tüm dünyayı ve ülkemizi esir alan Yeni Tip Koranavirüs salgını sebebi ile yüz yüze eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun aldığı karar ile yerini uzaktan eğitime bıraktı. Bu süreçte Türkiye olarak uzaktan eğitimde EBA ile büyük işler başardık ve başarmaya devam edeceğiz.

Şunun farkındayım elbet; çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Fakat tatilde her zaman dikkat edeceğiniz şu kuralları unutmayın. Temizlik, sosyal mesafe ve maske. Bol bol dinlenin ve çokça okuyun, yazın, çizin ve anlatın.”

Açıklamasında öğretmenlere yönelik de hitapta bulunan Sarı, çocuklar için sergilenen fedakârlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu, bu süreçte, öğrencileri bilgili ve kültürlü kılmanın yanında, onları duygudaşlık, açık fikirlilik ve kardeşlik değerleriyle donanımlı kılmaya yönelik çabaların öğretmenlerin en büyük sermayesi olduğunu anlattı.

Yakup Sarı, açıklamasında velilere teşekkür ettikten sonra bugün yapılacak LGS ve 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS 'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. (Haber Merkezi)