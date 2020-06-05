Milli Eğitim Müdürü Sarı öğretmenlerle görüştü

13 ilçe ile toplamda 11 grup halinde 2969 öğretmenimiz ile sohbet eden Sarı, yapılan toplantılarda uzaktan eğitim faaliyetleri, EBA, değişen yönetmelikler, telafi eğitimleri, LGS süreçleri, özel gereksinimi olan öğrenciler ve daha birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu. Merkezde de 12 okul öncesi okulda görev yapan 107 öğretmen ile buluşan Sarı,e-konferans sistemi ile yapılan toplantıda, salgından en çok etkilenen öğrenci grubunun okul öncesi öğrencilerinin olduğunu belirtti. Çocukların hayallerinin öneminden bahseden Sarı, “Çocukların hayallerini diri tutun. Okul öncesinde verdiğiniz eğitim ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite hayatını büyük bir özgüven ve kişilik ile devam ettiriyor" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, daha sonra Çorum Merkezde bulunan 48 ilkokulda görev yapan 741 öğretmen ile 3 grup halinde e-konferansta görüştü.

Kalemin kılıçtan daha keskin olduğunu belirten Sarı, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada "Sizler toplumun manevi mimarlarısınız. Bu salgın sürecinin öğrettiği en önemli durum öğretmenin yerinin doldurulamayacağıdır. Ayrıca çocuğun gelişimsel olarak şekillenmesinde en önemli aktör sınıf öğretmenidir" dedi.

19 Hazirana kadar özellikle 1.sınıf öğrencilerinin desteklenmesinin öneminden bahsedilirken, Çorum'da %93 'lük kısmın uzaktan eğitime katıldığını, katılamayan kesimin ise tespit edilerek Bakanlığın belirleyeceği kıstaslarda yapılacak telafi eğitimi kapsamına alınmasının gerekliliği açıklandı.(Haber Merkezi)