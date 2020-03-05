Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilerle kahvaltıda buluştu

Mili Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri ile merkez okulların pansiyonlarını sabah erken saatlerde ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, şube müdürü Sinan Güngör ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Pansiyonu ve Başöğretmen Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek öğrenciler ile görüştü. Öğrenciler ile kahvaltıda sohbet eden Sarı, öğrencilerin isteklerini dinledi.

Ziyaret kapsamında Milli Eğitim Müdür yardımcıları Ayhan Geylani, Mehmetçik Anadolu Lisesi’ni, Hüseyin Kır, Çorum Belediyesi Prof.Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni, Fatih Tophan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’ni, şube müdürleri Ahmet İnan, Yatılı Bölge Ortaokulu’nu, Ahmet Çaylak, Atatürk Anadolu Lisesi’ni, Ömer Taşpınar, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni, Müslim Kılıç, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, Tahir Demir, Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi’ni, Arslan Arslan, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hamza Kalınsazlıoğlu da Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonlarını ziyaret ederek sabah kahvaltılarını öğrenciler ile beraber gerçekleştirdi.

(Haber Merkezi)