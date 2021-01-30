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Milli Eğitim Müdürü Sarı müdürlerle biraraya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, merkezde görev yapan ortaokul müdürleri ile üç oturum halinde salgın tedbirlerine uygun buluşarak yeni eğitim öğretim döneminde alınacak önlemler, EBA TV'nin aktif kullanımı ile uzaktan eğitim süreci ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Güncel 30.01.2021, 00:41
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Milli Eğitim Müdürü Sarı müdürlerle biraraya geldi

İlgili birim amirleri ile okul müdürlerinin katıldığı toplantıda eğitimde yaşanan gelişme, projeler, yenilik ve sıkıntılar ele alındı. İl bazında eğitimde yapılması planlanan uygulamalar ve buna ek olarak yapılması gerekebilecek konularda okul müdürleri ile istişarede bulunuldu.

Müdürlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Sarı, “Ahlaklı ve dürüst öğrencilerin yetiştirilmesinde öğretmenler kadar biz idarecilerin de büyük rolü vardır. Öğretmenlerimiz ile zoom üzerinden yaptığımız toplantılarda istek ve taleplerini dinleyip varsa sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz. Sizler de okullarınızda olumlu okul iklimini en iyi şekilde oluşturmalısınız. Eğitimde başarıya ulaşmak her bir fertten yararlanılması gerekiyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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