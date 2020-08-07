Milli Eğitim Müdürü Sarı, mezun öğrencilerle buluştu
Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Lisesi 2019-2020 yılı mezun öğrencileri ile bir araya gelerek kahvaltıda buluştu.
Güncel 07.08.2020, 21:05
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Sarı yaptığı açıklamada ilin köklü eğitim kurumlarından olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nin 2020 YKS’de büyük bir başarı gösterdiğini anlattı. Okulun ilk 20000'e giren 17 öğrenci ile büyük başarı kaydettiğini anlatan Sarı, öğrencileri ve ailelerini başarılarından dolayı tebrik ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Öğrenciler ile buluşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Sarı, öğrencileri teker teker kutlayarak vedalaştı.(Haber Merkezi)
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