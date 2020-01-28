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Milli Eğitim Müdürü Sarı merkez okullarını ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Şehit Osman Arslan Kız Anadolu Lisesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Sarı merkez okullarını ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Şehit Osman Arslan Kız Anadolu Lisesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

28 Ocak 2020 Salı 20:21
Milli Eğitim Müdürü Sarı merkez okullarını ziyaret etti

Ölçme Değerlendirme Merkezi çalışmalarını yakından inceleyen Sarı, çalışma ortamlarını gezerek görevli öğretmenlerden bilgiler aldı.

Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerler ile görüşen Sarı, toplumun hızla geliştiği, gelişen toplumda yetişkin eğitiminin büyük önem arz ettiğini ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yetişkinlere yönelik faaliyetlerde her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulun fiziki şartlarını yerinde inceleyen Yakup Sarı, okulun her türlü alt yapı ve donanım olarak çok üst seviyede bir okul olduğunu, okulun gelecekte ülkesine sevdalı, heyecan dolu bir nesil yetiştireceğini ümit ettiğini kaydetti.

(Haber Merkezi)

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