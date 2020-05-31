Milli Eğitim Müdürü Sarı, ilçelerdeki öğretmenlerle görüştü

Bu hafta Bayat, Uğurludağ, Kargı, Oğuzlar, Ortaköy, Boğazkale, Dodurga, Alaca ve İskilip ilçelerinde görev yapan öğretmenler ile buluşan Sarı, dokuz ilçede toplamda 1483 öğretmen ile sohbet tadında genel değerlendirmelerde bulundu. Yapılan toplantılarda uzaktan eğitim faaliyetleri, EBA kullanım oranı ve yaşanan sıkıntılar, okulunda EBA erişimi bulunmayan öğrencilerin tespiti, ilköğretim ve ortaöğretim yönetmenliğindeki değişiklikler,19 Mayıs Kutlaması kapsamında ilde düzenlenen etkinlikler ve öğretmenlerin süreç içerisinde yaşadığı anılar gibi birçok konuda konuşuldu.

Özellikle 8 ve 12.sınıflara, sınıf ve rehber öğretmenlerin özel ilgi ve motivasyon konularında destek vermelerini belirten Sarı, ayrıca bu sürecin öğretmenlerin akademik olarak gelişimleri için büyük bir fırsat olduğunu ve öğretmenin heyecanından asla ve asla vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda öğretmenlere söz hakkı verilerek kendilerinin bu süreçte yaşadığı zorluklar, unutamayacağı anılar ve uzaktan eğitim ile ilgili fikir ve öneriler paylaşıldı.(Haber Merkezi)