Milli Eğitim Müdürü Sarı bakım onarım çalışmalarını inceledi

Eğitimin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Sarı, "Okullarımızın çatı, boya, ısı yalıtımı, doğalgaz dönüşümü ve çevre düzenlemesini gerçekleştiriyoruz. Okullarımızın tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirerek gerekli çalışmaları yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri için her türlü imkânı sağlamanın en önemli amaçlarından birisi olduğunu dile getiren Sarı, okullarda yürüttükleri başarılı çalışmalar nedeniyle okul idarecilerine teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı öte yandan İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Müslim Kılıç ile Çorum Merkez' de bakım ve onarım çalışmaları devam eden Öğretmen Mukadder Aydın İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Şehit Ömer Faruk Darbaş Spor Salonu, Albayrak İlkokulu, Bahçelievler Anadolu Lisesi, Bilge Kağan MTAL ve 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu' nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

(Haber Merkezi)