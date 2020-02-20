Milli Eğitim Müdür Sarı’dan Uğurludağ ve Bayat ziyareti

Ziyaretlerine Uğurludağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan Sarı, Halk Eğitim Merkezi ve atölyelerinde incelemelerde bulundu. Uğurludağ İmam Hatip Ortaokulu, Uğurludağ Ortaokulu, Karaevliya Köyü İlkokulu, Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Öğrenci pansiyonunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüşen Yakup Sarı, Atatürk İlkokulu ve bünyesinde bulunan Anasınıfı ile Özel Eğitim Sınıfı'nı da ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Sarı daha sonra Eskiçeltek İlkokulu ve Anasınıfı'nı ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli faaliyetlerde bulundu. Sarı ilçe ziyaretinde Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan’ı da ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı Bayat’ı da ziyaret ederek eğitim konusunda yapılan çalışmalar konusunda Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi aldı.

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret eden Sarı, Halk Eğitim Merkezi ve atölyelerini gezerek incelemelerde bulunduktan sonra, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu, Bayat Anaokulu ve Öğretmenevi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

(Haber Merkezi)