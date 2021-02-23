Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Çorum’da

Karayoluyla Ankara’dan Çorum’a hareket edecek olan Bakan Selçuk, saat 09.00’da Arifegazili Köyü’nde bulunan ilk ve ortaokulu ziyaret ettikten sonra 10.30’da Çorum Valiliği’ni ziyaret edecek. Saat 11.00’de 1 ilkokul, 3 ortaokul ve 1 imam hatip lisesi olmak üzere 5 eğitim tesisinin açılış törenine katılacak olan Bakan Selçuk, 13.30’da “Ziya Öğretme ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında Çorumlu öğretmenlerle bir araya gelecek.

Bakan Selçuk daha sonra 15.30’da Belediye’yi, 16.30’da da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Ankara’ya hareket edecek. (Haber Merkezi)