Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarla ilgili son dakika açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim yapılan okullar ile ilgili 'Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş' dedi.
Güncel 25.10.2021, 12:56
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|3. Alanyaspor
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|10. Adana Demirspor
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|11. Başakşehir
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|12. Gaziantep FK
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|14. Sivasspor
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|15. Kayserispor
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|17. Antalyaspor
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|1. Ümraniye
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|2. Ankaragücü
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|24
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|6. Kocaelispor
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|8. Gençlerbirliği
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|14
|9. Samsunspor
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|10. Boluspor
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|11
|11. Bursaspor
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|11
|12. Menemenspor
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|11
|13. İstanbulspor
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|14. Denizlispor
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|15. Altınordu
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|10
|16. Adanaspor
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|17. Manisa FK
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|18. Ankara Keçiörengücü
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|7
|19. Balıkesirspor
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|Takımlar
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|1. Chelsea
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|2. Liverpool
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|21
|3. Man City
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|5. Brighton
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|6. Tottenham
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|13. Aston Villa
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|16. Southampton
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|17. Leeds United
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|18. Burnley
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|20. Norwich City
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|2
|Takımlar
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|1. Real Sociedad
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|21
|2. Real Madrid
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|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
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|5. Real Betis
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|18
|6. Osasuna
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|18
|7. Rayo Vallecano
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|16
|8. Athletic Bilbao
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|9. Barcelona
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|10. Valencia
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|13
|11. Espanyol
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|12. Mallorca
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|13. Villarreal
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|14. Elche
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|10
|15. Celta de Vigo
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|16. Granada
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|17. Cádiz
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|18. Deportivo Alaves
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|19. Levante
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|20. Getafe
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