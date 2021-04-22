“Milli egemenlik, bağımsızlık ve özgürlüğün sembolüdür”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, dünyada örneği olmayan tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayarak, TBMM’nin açılışı ile bir ulusun kaderinin yeniden belirlendiğini kaydetti.

Ulaş Tokgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Bir asır önce Türklüğün adını şanlı tarihimizin sayfalarına tekrar altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

23 Nisan 1920 tarihinin önemine değinen Tokgöz, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı sırasında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet egemenliğinin ve ulusumuzun bağımsız ve özgür yaşama iradesinin sembolü olmuştur” ifadesini kullandı.

Tokgöz, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak, bilim ve aydınlanmanın ışığıyla onların yolunu aydınlatmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” (Haber Merkezi)

