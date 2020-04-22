“Milli değerlerimiz sönükleştirilmek isteniyor”

Tüm emperyalist devletlerin parça koparmak istediği bu toprakları, bütün mazlum halklara ilham olacak bir destana kavuşturan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, bu destanı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile taçlandırdığını anlatan Yaşar, zor şartlar altında kurulan bu Meclisin, bu vatanda artık milletin kendi kendini yöneteceğinin, iradesini hiçbir baskıcı güce teslim etmeyeceğinin ilanı olduğunu ifade etti.

İlhan Yaşar açıklamasında şunları dile getirdi: “AKP iktidara geldiğinden beri çeşitli yöntemlerle sönükleştirilmek istenen ancak milletimizin Cumhuriyet sevgisi nedeniyle her şeye rağmen coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Korona kabusu koşullarında kutlanacaktır.

Her zaman bilimi öncüleyen Atatürk'ün eğitim neferleri olarak, bu salgın kabusuna karşı kutlamaların bilimin verdiği talimatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini önemsiyoruz.

Gelin, Korona için dışarı çıkmanın tehlikeli oluğu şu günlerde, balkonlarımızı ufak şölen alanlarına dönüştürelim! Ailece balkonlarımızı, sınıfları süslediğimiz gibi süsleyelim, bayraklar ve balonlarla donatalım. Ulus olmanın bilinci, coşkusu; uzaklıklarla ölçülmez; salgın koşullarına rağmen balkonlardan birbirimize kuracağımız gönül köprüsüyle dünyaya tekrar ilham olalım! ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen önderimiz Atatürk'e layık olalım!

Gururun, coşkunun, ulus olmanın 100. yılında tüm yurttaşlarımıza sevgilerimizi sunuyor, nice 100 yıllara diyoruz!” (Haber Merkezi)