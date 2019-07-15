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“Milli birliğin anahtarı her alanda adaletin tesis edilmesi”

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Suret-i Hak’tan görünerek vatandaşların milli ve manevi duygularını istismar eden, açtıkları bu yolla yandaşlarına menfaat devşiren, içteki devlet ve millet düşmanlarının dış güçlerle iş birliği yapıp, seçimle gelmiş iktidarı silah zoruyla indirerek ülkenin anahtarlarını küresel şer odaklarına teslim etmek üzere yola çıktığı hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini dile getirdi. İhanet içinde elde ettikleriyle yetinmeyen ve milleti de gaflet ve dalalete sürüklediklerini zanneden bu güruhun, 15 Temmuz 2016’da ülkenin yönetimini toptan ele geçirip dış mihraklara peşkeş çekmek adına masum, silahsız, kendi vatandaşlarına namlusunu doğrulttuğunu dile getiren Selim Aydın, ülkenin kana ve teröre boğulduğunu ancak Türk milletinin en büyük vasfı olan birliğin, beraberlik ve cesareti karşısında pes edip adeta bozguna uğradığını dile getirdi.

“Milli birliğin anahtarı her alanda adaletin tesis edilmesi”

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Suret-i Hak’tan görünerek vatandaşların milli ve manevi duygularını istismar eden, açtıkları bu yolla yandaşlarına menfaat devşiren, içteki devlet ve millet düşmanlarının dış güçlerle iş birliği yapıp, seçimle gelmiş iktidarı silah zoruyla indirerek ülkenin anahtarlarını küresel şer odaklarına teslim etmek üzere yola çıktığı hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini dile getirdi. İhanet içinde elde ettikleriyle yetinmeyen ve milleti de gaflet ve dalalete sürüklediklerini zanneden bu güruhun, 15 Temmuz 2016’da ülkenin yönetimini toptan ele geçirip dış mihraklara peşkeş çekmek adına masum, silahsız, kendi vatandaşlarına namlusunu doğrulttuğunu dile getiren Selim Aydın, ülkenin kana ve teröre boğulduğunu ancak Türk milletinin en büyük vasfı olan birliğin, beraberlik ve cesareti karşısında pes edip adeta bozguna uğradığını dile getirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:50
“Milli birliğin anahtarı her alanda adaletin tesis edilmesi”

15 Temmuz’un, bu milletin devletiyle, siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle, işçisiyle, emeklisiyle, güvenlik kuvvetleriyle bir olup yeni bir destan yazdığı gün olduğunu ancak ülkeyi 15 Temmuz alçaklığına taşıyan sürecin iyi görülüp, anlaşılmadan bu tehlikenin tam olarak bertaraf edileceğini de söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

FETÖ’nün yıllarca ülkedeki ehliyet, liyakat ve adalet sistemini tahrip ederek, değerleri yavaş yavaş aşındırarak, insanları taraf olamaya zorladığını ve kendisinden olmayanı yok etmek üzerine kurguladığı planın, milletin bilinçaltında, kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturduğu tahribatın mutlak surette görülmesi gerektiğini vurguladı.

Selim Aydın, “Benzer acıların bir daha yaşanmamasının anahtarı milli birliğimizin muhafazası, milli birliğimizin anahtarı ise kamu başta olmak üzere her alanda adaletin tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve hakkaniyetin hâkim kılınmasındadır. Terör örgütünün yılar boyunca, sinsi bir planın parçası olarak toplum ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde açtığı bu yarayı sarmak, ayrılıkların, adam kayırmaların, torpillerin, haksızlıkların üzerini bir daha açılmamacasına kapatmak bugün yetkililerin üzerine düşen en büyük sorumluluktur.

Bu duygu ve düşünceler içinde tarih boyunca bu millet için can veren bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Milli Birlik Gününde, Allah bizleri birliğimizin kıymetini bilen ve koruyanlardan eylesin diyorum. Tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum" dedi. (Haber Merkezi)

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