“Milli Bağımsızlığımızın 100. Yılı” için anma pulu

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

(Haber Merkezi)