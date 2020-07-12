Milletvekilleri mesaj yayınladı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili kararı “10 Temmuz 2020 Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak bir gün” dedi.

Danıştay’ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir kararname ile Ayasofya'nın yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrettiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, 86 yıldır milletin özlemle beklediği karar sonrası 24 Temmuz 2020 Cuma günü de kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete yeniden açılacağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Milleti adına teşekkür etti.

Milletvekili Av. Kaya da Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile ilgili alınan kararın Mescidi Aksa’nın özgürlüğünün habercisi olduğunu söyledi. Ayasofya’nın ibadete açılmasının Kızıl Elmaları olduğunu söyleyen Oğuzhan Kaya; “Ayasofya Cami açılmadan bu milletin bahtı açılmazdı, Burası açılmadan millet huzurlu olamazdı. Ayasofya’nın dirilişi dünyadaki tüm Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleridir” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da Ayasofya’nın Tevhidin silinmez mührü olduğunu, caminin ibadete açılması ile esaret ve hasretin biteceğini vurguladı. Kavuncu, “Artık bilet alarak değil abdest alarak gireceğimiz Ayasofya’nın aslına rücu ettirildiği gün ruhlarımızın kilitleri açılacak milletimizin ve İslam âleminin bayram yapacağı bir gün olacaktır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)