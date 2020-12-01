Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Sağlık Bakanı Koca’yı ziyaret etti

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Çorum’un sağlık yatırımları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Ziyarette Çorum gündemini meşgul eden eski Devlet Hastanesi ile ilgili gelişmeler hakkında Bakan Koca ile bilgi paylaşımında bulunduklarını anlatan milletvekili Ceylan, Bakan Koca’nın Devlet Hastanesi'nin 2021 yılı yatırımları arasında yer aldığını belirttiğini dile getirdi. Milletvekili Ceylan, Bakan Koca’nın eski Devlet Hastanesi’nde yapılacak tadilat ve yeni bina yapımının 2021 yılının ilk aylarında ihale sürecinin başlayacağını ve hastanenin tefrişatıyla birlikte 2021 yılının sonunda hizmete sunulacağını bildirdi.



Çorum’un diğer sağlık yatırımları ve sorunlarıyla ilgili de Bakan Koca’ya bilgiler verdiklerini söyleyen Ceylan, Bakan Koca’nın “Çorumlu hemşehrilerimiz bizim için çok kıymetliler. Müsterih olsunlar Çorum’da sağlık konusunda hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Tüm Çorumlu hemşehrilerimize selamlarımızı iletin” dediğini ifade etti.