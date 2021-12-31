Milletvekilleri Aşgın’ı ziyaret etti
AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular. (Haber Merkezi)
Güncel 31.12.2021, 19:28
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