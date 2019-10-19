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Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Parlemontalar Arası Birlik (PAB) 141 toplantısı genel kuruluna katıldı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Parlemontalar Arası Birlik (PAB) 141 toplantısı genel kuruluna katıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:44
Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti

PAB toplantısı genel kurulunda Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Türkiye’nin Suriye’de tek başına yaptığı askeri müdahalenin yanlış olduğu ve acilen kınanması yönünde genel kuruldan karar alınmasını istendi. Ancak TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Fransa’nın sömürgeciliği ve Türkiye’nin güvenliği üzerine yaptığı konuşmadan sonra genel kurulun bu talebi reddettiği dile getirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte Sırbistan’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Toplantısı’na katılan Milletvekili Kaya ile Türk heyeti çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulundu.

(Haber Merkezi)

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