Milletvekili Oğuzhan Kaya, Şentop’a eşlik etti

PAB toplantısı genel kurulunda Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Türkiye’nin Suriye’de tek başına yaptığı askeri müdahalenin yanlış olduğu ve acilen kınanması yönünde genel kuruldan karar alınmasını istendi. Ancak TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Fransa’nın sömürgeciliği ve Türkiye’nin güvenliği üzerine yaptığı konuşmadan sonra genel kurulun bu talebi reddettiği dile getirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte Sırbistan’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Toplantısı’na katılan Milletvekili Kaya ile Türk heyeti çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulundu.

(Haber Merkezi)