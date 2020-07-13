Milletvekili Oğuzhan Kaya Adalet Komisyonu’na girdi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyeliği’ne seçildi.
Güncel 13.07.2020, 18:38
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni başkan, yönetim organları ve komisyonlar yeniden belirlendi. 27. dönemde geride kalan 2 yıllık süreçte Çorum Milletvekillerinin de komisyonlarda önemli görevler üstlendikleri görüldü.
Tecrübeli Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Tarım Orman Komisyonu üyeliğinin ardından bir başka Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya da önemli bir komisyon görevi verildi.
TBMM’de kanunların hazırlanmasında adeta mutfak görevi yapan Adalet Komisyonu’nda AK Parti Grubu adına seçilen isimlerden biri de Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya oldu. Oğuzhan Kaya, yeni dönemde Adalet Komisyonu’nda görev yapacak.
(Haber Merkezi)
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