Milletvekili Nazım Maviş’ten Vali Çiftçi’ye teşekkür
Güncel 14.11.2021, 19:22
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’un Türkeli ilçesinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak’la gerçekleştirdiği afet çalışmalarından dolayı Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çifçi, Milletvekili Maviş ile beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.
(Haber Merkezi)
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