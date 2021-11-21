Milletvekili Köse, Gülabibey’de sorun dinledi

CHP Milletvekili Tufan Köse, beraberinde CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Gürbüzer, Erkan Özbal, Rüştü Çağlar ile birlikte Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve mahalle esnafını ziyaret ederek, hal - hatır sordu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Hasan Belli, Gülabibey Mahallesi için 30 bin metrekarelik bir alanda hazırlatılan alan için Belediyenin 4 kat imar verdiğini, ancak 5 kat olmayınca müteahhitlerin tercih etmediğini anlatarak, kentsel dönüşüm projesini Milletvekili Köse ve Belediye Meclis Üyeleri ile paylaştı. Muhtar Belli, proje için destek istedi.

Milletvekili Köse ve CHP Belediye Meclis üyeleri, kişilerin değil halkın, mahallenin yararına olan her konuda Muhtar Belli'ye destek sözü verdiler.

Milletvekili Köse ve beraberindeki meclis üyeleri, Gülabibey esnafı ve vatandaşlarla da sohbet ederek, sorun ve talepler hakkında bilgi aldılar.



