Milletvekili Kaya’dan Başaranhıncal’a ziyaret

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıarslan ile İkiel Makine sahibi Tuncay Maituna’nın hazır bulunduğu ziyarette üretimi yapılan tarım makinalarına uygunluk verilmesi için gelen talebin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletildiği açıklandı.

Milletvekili Kaya’ya ziyareti için teşekkür eden Başaranhıncal ziyarette Çorum TSO olarak Osmancık OSB’ye desteklerinin devam ettiğini ve katılım payının kısa sürede ödeneceği bilgisini de verdi.

(Haber Merkezi)