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Milletvekili Kaya’dan 19. yıldönümü mesajı

​​​​​​​AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, “AK Parti’yi milletimiz gönüllerinde kurdu, bize tabelalarını asmak kaldı” dedi.

Güncel 13.08.2020, 19:42
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Milletvekili Kaya’dan 19. yıldönümü mesajı

Partinin 19. kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Milletvekili Kaya, 14 Ağustos 2001’den beri bugüne kadar sayısız hizmet ve yenilikle ülkeye çağ atlatan partilerinin Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat olduğunu bildirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm yolu ve çıkış noktası olarak milletin gönlünde kurulan partilerinin Türk siyasetinde ezber bozan, milletin egemenliği üzerinde tüm vesayetleri kaldıran bir anlayışla girdiği tüm seçimlerden güçlenerek çıktığını da ifade eden Kaya, “Bu kutlu zorlu yürüyüşte iç ve dış odakların saldırılarına karşı yeniden diriliş ruhuyla güçlenen davamız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur adımları ile yaşadığı zorlukların üstesinden hep gelmiştir. AK Parti ile artık emir alan ülke konumundan çıkıp emir veren ülkemiz, coğrafyamızda mazlumların sesi olmuştur. Genel Başkanımız Erdoğan önderliğinde, kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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