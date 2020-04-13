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Milletvekili Kaya’dan “175. Yıl” kutlaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kaya’dan “175. Yıl” kutlaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:25
Milletvekili Kaya’dan “175. Yıl” kutlaması

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı. Milletvekili Kaya, mesajında, “Türk Polis Teşkilatı ülkedeki huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir. Üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlayarak, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakârca çalışıyorlar.

Kurulduğu günden bu yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve iş birliği sayesinde hizmet kalitesini her gecen gün artıran polis teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 175. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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