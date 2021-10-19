Milletvekili Kaya ve Başkan Aşgın’dan TSO’ya ziyaret 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, başkan yardımcıları ve bir kısım Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte Başaranhıncal’a ziyarette bulundu.

Başkan Aşgın, Başaranhıncal’la şehrimizin ticaret hacmini artırmak üzere neler yapılabileceği konusunda istişare ettiklerini bildirdi. (Haber Merkezi)

